Reacția lui Chivu, după debutul de vis la Inter: ”Sunt epuizat și fără energie după acest meci!”

Chivu a debutat în forță la Inter în Serie A.

Inter s-a impus cu 5-0 în fața celor de Torino.

La finalul meciului, antrenorul român a oferit mai multe declarații.

Fostul interbațional a fost întrebat de transferuri, dar a spus că în acest moment este prea obosit despre a discuta despre noi veniri.

”Am încercat să fim la primul meci în cea mai bună formă posibilă, în ciuda a doar patru săptămâni de pregătire. Băieții au reacționat excelent, încearcă să lase trecutul în urmă. Au făcut o demonstrație de maturitate și calitate, intensitate și agresivitate. Sunt fericit și mulțumit pentru ei.

Transferuri? Sunt epuizat și fără energie după acest meci, avem timp să discutăm. Mai sunt câteva zile până la finalul perioadei de mercato.

Emoțiile? Îmi plac emoțiile pentru că îmi alungă grijile. Nu privesc niciodată spre trecut. Din fericire am scris o pagină de istorie pentru acest club, dar sunt concentrat pe ceea ce am de făcut acum, am o responsabilitate mare”, a spus Cristi Chivu, la Sky Sport Italia.