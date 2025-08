Reacția lui Cicâldău, după victoria Craiovei: ”Ne-a arătat câteva chestii tactice!”

Universitatea Craiova s-a impus clar, pe teren propriu, în fața celor de la FK Sarajevo, scor 4-0.

Assad Al Hamlawi a marcat 3 goluri și a strălucit din nou la echipă.

În turul 3 preliminar din Conference League, Universitatea Craiova se va duela cu Spartak Trnava, din Slovacia.

La finalul meciului, Cicâldău a oferit mai multe declarații.

„Ne bucurăm foarte mult că am reușit să ne îndeplinim obiectivul. Am învins la scor și am practicat un fotbal bun astăzi. Întotdeauna este loc de mai bine, dar ne bucurăm că am arătat un fotbal ofensiv. I-am analizat pe cei de la Sarajevo. A fost mai important jocul nostru și în seara asta ne-a ieșit foarte bine.

Am câteva goluri cu capul, dar cel mai important este că echipa s-a calificat. Cred că suntem ofensivi, ne bucurăm, dar de mâine ne gândim deja la următorul meci. La pauză, ‘Mister’ ne-a arătat câteva chestii tactice și au dat roade”, a spus Cicâldău.