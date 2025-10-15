Reacția lui Cosmin Olaroiu după ce a pierdut calificarea la Cupa Mondială

Cosmin Olăroiu, selecționerul naționalei din Emiratele Arabe Unite, nu a reușit să califice echipa la Campionatul Mondial de fotbal 2026, după ce a fost învinsă de Qatar cu scorul de 1-2.

Antrenorul s-a declarat foarte dezamăgit de eșecul suferit împotriva Qatarului. Atenția lui Cosmin Olăroiu se îndreaptă în acest moment spre baraj.

„Simt o mare dezamăgire în urma înfrângerii suferite împotriva Qatarului, însă privim cu speranță spre continuarea visului prin barajul care urmează”.

Qatar a deschis scorul în minutul 49, prin Khoukhi. Și-a dublat avantajul prin Pedro Miguel, care a înscris în minutul 74, iar un conflict între fani și jucători a izbucnit pe gazon imediat după. Adil a redus din dezavantaj pentru Emirate în prelungiri, însă nu a mai fost timp pentru golul egalizator.