Reacția lui Costel Gâlcă după ce a văzut jocul echipei naționale: ”A lăsat de dorit!”

România a încheiat la egalitate meciul cu Israel, scor 1-1, din grupa I a preliminariilor Campionatului European din 2024. ”Tricolorii” nu au convins prin jocul lor, dar au obţinut un rezultat care menţine România pe locul 2 în grupa I, cu un punct peste Israel.

După meci, Costel Gâlcă a oferit mai multe declarații.

”Jocul nostru a lăsat de dorit şi la ultimele partide, ceea ce nu dă speranţe. Când am câştigat, am făcut-o cu mare şansă. Nu am fost constanţi.

Dacă rezultatele astea veneau după un meci bun, aveam speranţe la calificare.

Eu cred că şi rezultatele până la urmă sunt cele mai importante, dar exprimarea pe care o ai în teren e foarte importantă.

E un lucru pozitiv că s-au scos puncte cu Elveţia şi Israel, însă toţi ne aşteptam la un joc mai constant.

Calificarea e importantă, dar cu toţii vrem un joc mai bun. Măcar să avem momente mult mai bune în joc pe faza de apărare şi atac, dacă nu se poate 90 de minute”.

„În afară de Rrahmani şi Krasniqi mai au alţi jucători periculoşi.

Un Muriqi pe la Mallorca, celălalt Rrahmani de la Napoli, Zumberi la Hamburg, portarul în Premier League şi alţi jucători prin Ligue 1, Serie A sau Turcia.

Spune ceva că nu au pierdut cu Elveţia şi au avut un joc destul de bun. Va fi foarte greu, dar cred că exprimarea echipei naţionale a României va conta cel mai mult.

Nu pot să zic că e un jucător care a ieşit în evidenţă din punctul meu de vedere. Cred că toţi au fost sub ceea ce puteau să dea”. a mai adăugat Gâlcă, pentru Fanatik.

„Cred că trebuie să jucăm mult mai bine decât în prima repriză cu Israel împotriva celor din Kosovo dacă vrem să câştigăm. Mult mai mult curaj şi ambiţia de a scoate mai mult la fiecare fază.”

„Pentru asta ar trebui să fim mult mai agresivi fără minge, să fim mult mai compacţi, să stăm mai sus. să putem să facem un pressing avansat, să recuperăm mingea cât mai sus, să alternăm puţin fazele. Să avem un pressing avansat şi defensiv.

Să avem profunzime atunci când avem mingea şi opţiuni de a pasa între linii, e important să ştim să cerem mingea în spaţiu pentru a şti dinainte unde jucăm. Trebuie un joc mult mai dinamic şi mai clar, dar asta supune un efort şi o idee de joc”.