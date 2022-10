Reacția lui Cristi Balaj după victoria incredibilă a CFR-ului cu Slavia Praga: ”Respectăm toate competițiile!”

CFR Cluj a câştigat joi meciul de pe teren propriu cu formaţia cehă Slavia Praga, scor 2-0, şi este lider în grupa G a Conference League, după patru meciuri disputate. Meciul a fost întrerupt timp de 15 minute după ce un spectator a suferit un stop cardio-respirator.

La o zi după meci, Cristia Balaj a oferit mai multe declarații.

”Noi suntem aceiași care am fost și în sezonul precedent. Încercăm să rămânem cu picioarele pe pământ. Bucuria pe care am avut-o a fost de scurtă durată, deoarec urmează meciurile din campionat, din Cupă. Respectăm toate competițiile și ne dorim să facem cât mai mult puncte, să obținem, cât mai multe lucruri pozitive.

Îi dedicăm victoria bunului nostru prieten, ”Pisică”, în special al lui Dan Petrescu. A știut să se bucure alături de noi, un om special.

Am fost fericiți că a venit la stadion și patronul echipei (n.r. – Ioan Varga), după o lungă perioadă de timp și ne-a adus noroc. Am demonstrat că suntem o mare familie. Din ce știu, este în continuare un pacient care ascultă, foarte calcultat. Este foarte important și pentru el și pentru noi, să respecte ceea ce spun medicii.

Nu am avut cel mai spectaculos joc, dar consider că a fost singura posibilitatea de a obține ceva, ținând cont de valoarea adversarului. Rămânem cu picioarele pe pământ. Dacă am fi obținut un rezultat de egalitate cu Sivasspor, meritat, am fi putut spune că suntem calificați. Ballkani, va spuneam ca este o echipă foarte bună, care a pierdut la limită cu Sivasspor. Până ieri, era pe primul loc. Veți vedea cum sunt jucătorii kosovari.

Chiar și în Cupa României, dacă vor fi folosiți pe care nu i-a folosit mai mult în Liga 1 și Conference League, nu înseamnă că nu sunt jucători buni. Sunt jucători pe care i-am transferat și pe care dorim să-i ajutăm să se adapteze la fotbalul românesc.

Echipele calificate în grupele europene se știu încă dinainte de închiderea ferestrei de transferui. Mi s-ar fi părut normal ca aceste echipe să primească dreptul de a înregistra cu trei jucători mai mulți în campionat, pentru a evita oboseala și eventualele accidentări”, a declarat Cristi Balaj, la Pro Arena.