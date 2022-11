Reacția lui Cristiano Bergodi după victoria cu Dinamo din Cupa României: ”Cred că e o victorie meritată!”

Dinamo a fost învinsă, marţi seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, de echipa Sepsi Sfântu Gheorghe, într-un meci din etapa a doua a grupei A a Cupei României

Golurile au fost marcate de Francisco 16, Păun 58 şi Patriche 88 (autogol) pentru Sepsi, iar pentru gazde a punctat Patriche 82 şi Roşu 90+3 pentru Dinamo.

La finalul meciului, Cristiano Bergodi a oferit mai multe declarații.

”A fost un meci frumos, o luptă încinsă, atmosferă frumoasă cu suporterii lui Dinamo, au cântat de la început la sfârşit, a fost o atmosferă bună de meci.

Cred că e o victorie meritată. Sunt bucuros, şi azi am creat ocazii, dar importante sunt aceste trei puncte. Suntem într-o revenire, avem două victorii la rând.

Eu zic că echipa a revenit, nu eram îngrijorat nici când am pierdut patru meciuri la rând, pentru că am creat ocazii şi acolo, am controlat meciuri cu echipe bune.

Da, eu doresc să câştigăm această grupă, atunci joci sfertul acasă. Sperăm că vom câştiga grupa. Au jucat şi juători care au jucat mai puţin, au făcut un meci bun, sunt bucuros.

(n.r. ce a fost cu momentul de confuzie de la schimbări?) Nu s-a înţeles team managerul cu arbitrul şi tuşierul, în loc de doi jucători, schimbam trei, nu s-au sincronizat bine.

A fost un moment aşa… ne-am distrat, se întâmplă”, a declarat Cristiano Bergodi.