Reacția lui Dan Nistor, după meciul contra celor de la UTA: ”Nu vreau să mai trăiesc ceea ce am păţit cu Universitatea Craiova!”

Universitatea Cluj a remizat cu UTA, scor 1-1.

Meciul a contat pentru a doua etapă din Superligă.

Zsori a deschis scorul pentru arădeni, în minutul 30.

Capradossi a închis tabela în minutul 58.

După meci, Dan Nistor a oferit mai multe declarații.

„Ne bucurăm că am reuşit să revenim. Una peste alta, am reuşit să nu pierdem. Azi chiar voiam să câştigăm. Cred că am făcut un joc destul de slăbuţ. Ne aşteaptă un meci important în Armenia, trebuie să nu ne facem de râs. Am avut multe şuturi, avem jocul de posesie, însă nu a reuşit azi.

Încet-încet se vor integra jucătorii noi. E un meci foarte important, atât pentru mine, cât şi pentru echipă. Nu vreau să mai trăiesc ceea ce am păţit cu Universitatea Craiova în anii trecuţi, cu Tbilisi.”, a declarat Dan Nistor, la finalul partidei cu UTA.