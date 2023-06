Reacția lui Dan Petrescu după ce a devenit antrenorul lui Jeonbuk Hyundai: „Acesta e obiectivul meu în doi ani, să câştig Champions League!”

Dan Petrescu a părăsit CFR Cluj după ratarea campionatului în acest an. „Bursucul” a semnat cu Jeonbuk Hyundai, locul 7 din primul eșalon din Coreea.

Recent, tehnicianul a oferit o primă reacție după ce a semnat cu asiaticii. Iată ce a spus.

„Acesta e obiectivul meu în doi ani, să câştig Champions League!”

„Roberto di Matteo m-a sunat, el este acolo deja. Din China, de când am fost, cunoşteam clubul. Aveam nevoie de o provocare nouă.

Am jucat cu Jeonbuk când eram în China, am rămas surprins, ei au câştigat Champions League în Asia. Acesta e obiectivul meu în doi ani, să câştig Champions League. Trebuie să iau campionatul, echipa e acum pe locul şapte.

(N.r. despre perioada petrecută la CFR Cluj) Nu poţi să iei titlul în fiecare an. Au fost multe probleme, multe greşeli de arbitraj, dacă era arbitrajul corect, puteam să ne batem până în ultima etapă. Dar nu cred că a fost un sezon ratat. A fost un sezon greu, lung şi cu multe probleme. Nu cred că am ce să-mi reproşez.

Am rămas în relaţii excelente cu toată lumea, pentru că mi-am dat viaţa, nu are nimeni ce să-mi reproşeze, nici eu nu am ce să le reproşez”, a declarat Dan Petrescu, pentru orangesport.ro.