Reacția lui Dan Petrescu după ce s-a calificat în optimile de finală ale Ligii Campionilor Asiei: ”Nu am jucat bine!”

Jeonbuk, echipa lui Dan Petrescu s-a impus în fața celor de la Bangkok United (Thailanda), scor 3-2, în ultima etapă a grupelor Ligii Campionilor Asiei.

Echipa lui Dan Petrescu s-a calificat în optimile de finală ale Ligii Campionilor Asiei.

La conferință de presă care a avut loc după meci, Dan Petrescu a oferit mai multe declarații. El susține că Joenbuk va arăta altfel în sezonul următor.

”Nu am jucat bine în prima repriză. Nu am avut agresivitate. Cu toate acestea, am egalat și am fost activi în repriza a doua. Nu am profitat de toate șansele pe care le-am avut în repriza a doua, dar sunt fericit că am câștigat. Sunt foarte fericit pentru că am ajuns în optimi. Ne vom îmbunătăți anul viitor.

E dificil să evaluez sezonul când ești în mijlocul lui. Am fost foarte mulțumit de ultimele șase luni. Sunt ferciti că am ajuns în finala Cupei și sunt fericit că am avansat de pe locul șapte. Sunt fericit, de asemenea, și pentru calificarea în optimi de azi. Sezonul viitor va fi cu mult diferit.

Nu cred că e corect să mă evaluez singur. Trebuie să fiu judecat de altcineva. A fost dificil să mă adaptez într-o țară nouă. Am fost satisfăcut, pentru că am lucrat cu jucători profesioniști. Am făcut greșeli, trebuie să mă îmbunătățesc în viitor. Trebuie să mă schimb, nu doar eu, ci întreaga echipă.

Atât eu, cât și jucătorii, trebuie să ne adaptăm mai bine, să avem o pregătire bună. Trebuie să aducem jucători care să ajute echipa. Sper să se decidă să fie aduși jucători buni”, a declarat Dan Petrescu, potrivit presei din Coreea de Sud.