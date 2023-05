Reacția lui Dan Petrescu după egalul cu U Craiova: ”E clar, orice decizie VAR e împotriva noastră!”

Derby-ul CFR Cluj – U Craiova s-a terminat la egalitate, scor 1-1, duminică. Antrenorul ardelenilor, Dan Petrescu, a oferit mai multe declarații despre meci.

El a criticat deciziile de arbitraj din camera VAR, din timpul sezonului regular și a play-off-ului, dar și evenimentele din meciul cu echipa oltenilor, eliminarea anulată a lui Andrei Ivan și golul înscris de fotbalist, care a adus egalarea.

”Încă sunt la cald, a fost un meci important pentru noi, în care s-au întâmplat foarte multe lucruri, din nou contra echipei noastre! Nu am venit să caut scuze pentru mine şi jucători, am venit să vedem fazele şi să îmi explice cineva cum, în play-off, au fost şapte mari greşeli, toate la VAR contra CFR-ului. Nici măcar o decizie VAR nu a fost pro CFR.

Mi se pare incredibil că la partida cu Craiova, arbitrul Radu Petrescu a fost aproape de fază, a auzit zgomotul cum a fost faultat Boateng, dă roşu corect, iar apoi merge la VAR să mai verifice faza. Ce ai văzut tu la trei metri, să îţi spună arbitrul care a văzut la televizor? Apoi, îmi spui că nu e roşu? Deja ştii că orice decizie VAR e împotrivă, când vezi că se analizează. Bă, e VAR, e clar, e contra noastră.

După aceea, avem un penalty clar, nu s-a dus la VAR să vadă. Am avut şapte penalty-uri în play-off şi am primit zero. Nu există în istoria fotbalului aşa ceva!

(N.r. – Analiza eliminării anulate la Ivan) Vede clar Radu Petrescu că e roşu, talpă, săracul Boateng nu a mai putut juca în repriza a doua, a trebuit să îl scot! E incredibil aşa ceva, uite cum cade. Nu am văzut aşa ceva în lume! De ce mai ai nevoie de VAR dacă eşti acolo? Ce încredere să mai am în arbitrul român? E un arbitru de top!

Mi se spune să tac, pentru că… nu, eu spun adevărul. Eu, la Urziceni, nu luam campionatul cu români.

(N.r. – Golul validat al lui Ivan) Ivan, săracul, nici nu s-a bucurat, era în offside. Nu s-a tras linia la nivelul umărului. Când se trage linia la cap, când se trage la picior, când se trage la umăr, niciodată unde trebuie. Toate deciziile au fost contra CFR-ului! Dacă erau arbitrajele ca în Italia, cu robotul, acum aveam opt puncte în plus”, a declarat Dan Petrescu, pentru Prima Sport.