Reacția lui Dan Șucu după victoria Rapidului cu Dinamo

Rapid a învins Dinamo, scor 0-2, într-un meci din etapa a 13-a din Superliga.

Patronul Dan Șucu a fost prezent pe stadion alături de soția sa, Diana Șucu.

Deși acționarul majoritar a precizat în trecut că nu va mai oferi declarații după meciuri, omul de afaceri a făcut o afirmație scurtă despre rezultat înregistrat de jucătorii săi.

„(n.r. dacă este mulțumit după Dinamo – Rapid) Sigur că da”, a spus Dan Șucu.

Rapid ocupă locul 2, la egalitate de puncte cu liderul FC Botoșani (28 de puncte).