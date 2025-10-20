Reacția lui Dan Șucu după victoria Rapidului cu Dinamo
Articol de Mihai Popescu - Publicat luni, 20 octombrie 2025, ora 09:53,
Rapid a învins Dinamo, scor 0-2, într-un meci din etapa a 13-a din Superliga.
Patronul Dan Șucu a fost prezent pe stadion alături de soția sa, Diana Șucu.
Deși acționarul majoritar a precizat în trecut că nu va mai oferi declarații după meciuri, omul de afaceri a făcut o afirmație scurtă despre rezultat înregistrat de jucătorii săi.
„(n.r. dacă este mulțumit după Dinamo – Rapid) Sigur că da”, a spus Dan Șucu.
Rapid ocupă locul 2, la egalitate de puncte cu liderul FC Botoșani (28 de puncte).