Reacția lui Dani Coman după decizia rejucării partidei Sepsi-FCU Craiova: „La fel de mult ne dorim și noi să câștigăm!”

Comisia de Recurs a Federației Române de Fotbal a decis ce se va întâmpla cu partida Sepsi-FCU Craiova. Meciul dintre cele două se va rejuca.

Dani Coman, președintele celor de la Hermannstadt, a reacționat în urma aflării acestei vești. Iată ce a spus.

„La fel de mult ne dorim și noi să câștigăm!”

„Nici nu contează. Oricum era 9 puncte, trebuie să ne pregătim. Ce a fost, a fost, ștergem cu buretele, acum e important ce vom face de acum încolo. Eu îi înțeleg, dar la fel de mult ne dorim și noi să câștigăm.

Oricare echipă poate câștiga. Eu am încredere în jucători, am văzut cum s-au pregătit, și-au recăpătat încrederea, am demonstrat că putem câștiga cu oricine.

Îmi doresc să nu am emoții cu retrogradarea, chiar dacă am câștigat în Giulești. Va fi o luptă extrem de grea, orice echipă din play-out poate retrograda”, a spus Dani Coman, pentru cei de la DigiSport.