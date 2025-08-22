Reacția lui Daniel Bîrligea după eșecul CFR Cluj – Hacken, 7-2: ”Nimic nu este imposibil”

FCSB a terminat la egalitate duelul cu Aberdeen, scor 2-2, din prima manșă a play-off-ului Europa League.

Daniel Bîrligea și Darius Olaru au înscris primele două goluri ale partidei, însă scoțienii au reușit să revină pe final și au egalat.

De asemenea, CFR Cluj a pierdut, joi seara, contra celor de la Hacker, scor 7-2.

Daniel Bîrligea a oferit o primă reacție cu privire la evoluția fostei sale echipe.

Atacantul s-a declarat surprins de rezultat, însă a subliniat că jucătorii își pot reveni în retur, când ar putea să marcheze ei șapte goluri în Gruia.

”Acum aud ce au făcut. Nu știu ce s-a întâmplat. Sper și cred că o să lupte în retur, nimic nu este imposibil. Dacă ceilalți au dat 7 goluri, de ce să nu dea și ei în retur?

Totul se joacă la Cluj, o să aibă și susținerea fanilor și sper pentru ei să lupte. Au 90 de minute, dacă luptă și pun fiecare inimă pe teren, cred că pot întoarce rezultatul.

Cu siguranță ne ajută și pe noi ca țară și sper să se gândească. Nimic nu e pierdut până în ultimul minut”, a spus Daniel Bîrligea.