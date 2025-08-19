Reacția lui Daniel Oprița după ce e a aflat că Steaua se duelează cu UTA în Cupa României

Steaua se va duela cu UTA în play-off-ul pentru Cupa României. Antrenorul roș-albaștrilor spune că e cel mai puternic adversar pe care îl putea întâlni.

„Mai greu de atât nu se putea! E una dintre cele mai în formă echipe din SuperLigă. O să fie foarte greu, e clar că ne-am fi dorit un alt adversar, pentru că intrarea în grupele Cupei era și este în continuare un obiectiv pentru noi.

Nu va deloc ușor de realizat calificarea în Cupa României, mai ales că întâlnim UTA. Nu ne pierdem entuziasmul, trebuie să încercăm. Cel mai rău este că nu avem un lot care să ne permită să mergem pe două fronturi.

Mai avem și accidentarea lui Beța, care este un jucător important și va sta 6 luni. Va sta 6 luni, problema e la ligamente și se va opera săptămâna viitoare și e cam gata… Și așa eram puțini.

O să jucăm luni cu Reșița, pe 25, iar miercuri, pe 27, o să jucăm cu UTA… Vă dați seama ce putem să facem, o să fie două-trei zile. O să jucăm la 48 de ore din ce am înțeles, doar că poate o să pună meciul joi. Am înțeles că UTA joacă sâmbătă cu Rapid și nu vor putea să îl pună joi. După avem deplasarea la Oradea… E ceva greu”, a declarat Daniel Oprița, pentru fanatik.ro.