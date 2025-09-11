Reacția lui Daniel Oprită, după ultimul meci al Stelei: ”Nicolas Popescu a fost bine pentru primul joc!”

Steaua București a câștigat cu 2-1, în fața celor de la ASA Târgu Mureș.

Partida a contat pentru etapa cu numărul 6 din Superligă.

”Militarii” au reușit să revină în meci, după ce au fost conduși cu 0-1.

La finalul meciului, Daniel Oprită a oferit mai multe declarații.

”Nedelcu se antrenează cu Steaua, sperăm să rezolvăm cât mai repede și situația lui, să îi facem contractul, e aproape. Sperăm să rezolvăm. E un jucător în care am încredere, de echipă națională, cu campionate câștigate.

Ne chinuim să îl aducem doar pe el, bugetul nu ne permite. Ne-ar mai trebui să punem ceva la contract pentru a-l convinge. Pretențiile lui nu sunt așa mari pentru valoarea pe care o are.

E un pic așa… o stare nu prea bună. Am ieșit din Cupa României, am fost aproape, am făcut un joc bun, dar jucătorii de pe banca lor au făcut diferența. O echipă mai valoroasă. Entuziasmul nu mai e ca în trecut, dar sunt fotbaliști, sunt plătiți și trebuie să își facă datoria. Trebuie să fim în play-off, sunt echipe bune, nu va fi ușor.

Sunt mulțumit doar de rezultat, de puncte, dar de joc nu, un joc foarte slab, multe greșeli. Ei au fost primii la minge, nu am câștigat dueluri. Toți au luat decizii greșite, pase greșite, haos. Dacă ne luăm după prima repriză, nu meritam să câștigăm.

Au dat gol, au mai ratat o ocazie mare, puteau face 2-0. Trebuie să îi felicit, e a 3-a sau a 4-a oară când întorc rezultatul. Târgu Mureș e o echipă bună. Poate un rezultat de egalitate era mai echitabil, dar astăzi șansa a fost de partea noastră.

Am avut un discurs la pauză și am schimbat și ce era. Accidentarea lui Beța ne-a dat peste cap și ea. Chipirliu rămâne același, mereu își pune amprenta pe jocul echipei, dar sunt mulți care în a doua repriză s-au evidențiat. Și Pacionel a făcut un meci extraordinar.

Nicolas Popescu a fost bine pentru primul joc, nu are nici el ritm, doar s-a antrenat la Farul, nu a avut meciuri oficiale. Aleargă, intră în combinații, a ajuns și la finalizare, pentru început e destul de bine”, a spus Daniel Oprița, la Digi Sport.