Reacția lui Daniel Pancu după transferurile lui Alin Fică și Leo Bolgado la Rapid: ”Vor merge pe două fronturi”

Alin Fică și Leo Bolgado au fost transferați de Rapid, luni, de la CFR Cluj.

Suma cerută de ardeleni inițial în schimbul lui Fică era între 1,2 și 1,3 milioane de euro, dar au acceptat o sumă mai mică, având în vedere că perioada de mercato se încheie astăzi.

Așadar, giuleștenii ar plăti un milion de euro pentru ambii jucători, iar gruparea din Gruia ar păstra 20% dintr-un eventual transfer al celor doi.

Daniel Pancu a analizat mutările realizate de Rapid pe ultima sută de metri.

”Două transferuri foarte bune pentru Rapid. Și Fică și Bolgado. Vor merge pe două fronturi, au obiectiv iar Cupa României, pentru că ai șansa de a juca mai apoi în Europa League și mai apoi Conference League.

De altfel, Cupa României va fi obiectiv pentru multe echipe, tocmai din acest motiv.

Dar sunt două transferuri foarte, foarte bune”, a spus Pancu, prezent în studioul emisiunii Liga DigiSport.

De asemenea, Pancu a vorbit despre împrumutul lui Omar El Sawy la U Cluj.

”În continuare e ciudat, pentru că văd că El Sawy a fost împrumutat la U Cluj. Nu-și găsește locul. Eu mereu când am apelat la el, s-a descurcat bine”, a mai spus Pancu, la Digi Sport.