Reacția lui Dică, după un mesaj transmis de Edi Iordănescu

Selecţionerul Edward Iordănescu le-a mulţumit antrenorilor care l-au precedat la echipa naţională, după calificarea la Campionatul European din 2024.

“Mulţumesc Mirel!! Mulţumesc Cosmin!! La mijloc este şi munca voastră!! Echipa naţională a României vă salută!!”, a notat Iordănescu pe Facebook.

Mesajul postat de Edi Iordănescu a fost apreciat de Nicolae Dică, care la rândul său, i-a răspuns.

”(n.r. dacă a făcut bine că a dat mesajul Edi de mulţumire pentru foştii selecţioneri) Da, eu consider că da. Ştiţi foarte bine ca am debutat o parte din jucătorii care acum sunt importanţi. Am încercat să facem o echipă bună, oameni din staff sunt în echipa acum care erau în staff ul lui Rădoi.

Eu consider că şi noi am făcut ceva bun când am fost acolo. Eu mereu am fost pozitiv şi să scot lucrurile pozitive, băieţii au dovedit că au caracter”, a declarat Dică pentru Orange Sport.