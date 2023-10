Reacția lui Dorin Rotariu după debutul pentru FCSB: „De asta am venit!”

Dorin Rotariu a debutat oficial pentru FCSB. Fostul dinamovist a jucat în prima repriză contra celor de la FC Voluntari (0-0), fiind schimbat la pauză cu Alexandru Băluță.

După meci, Rotariu a oferit o primă reacție. Iată ce a spus după primele sale 45 de minute bifate în tricoul bucureștenilor.

„De asta am venit!”

„Trebuia să câștigăm, am avut ocazii mari, dar nu a vrut să intre. Câteodată sunt meciuri în care, indiferent ce faci, nu dai gol. A fost bine, am vrut să fac mai multe, să ajut echipa să câștige, dar nu am reușit.

Eu m-am pregătit, mi-am făcut antrenamentele 100% și, când voi avea șansa de a juca, voi fi pregătit. De asta am venit, să joc și să-mi fac datoria. Erau șanse mai puține să joc din prima, după o săptămână și jumătate de antrenamente. Am avut șansa și îmi pare rău că n-am câștigat.

Indiferent cât joc, eu o să-mi fac datoria cât pot. Nu știu dacă e examen, eu am experiență, am fost la multe cluburi, în multe campionate. Pentru mine, fiecare meci e examen.

Nu am vrut să aștept prea mult. Am stat o perioadă bună de timp. Nu am vrut să exagerez, să pierd prea multe. Am decis să vin la un club cu tradiție, care luptă la titlu”, a spus Dorin Rotariu, după remiza cu FC Voluntari.