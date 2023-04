Reacția lui Dragoș Grigore, după ce fanii lui Rapid i-au cerut demisia lui Adrian Mutu: ”Nu joacă el și staff-ul lui”

Rapid a pierdut meciul cu Universitatea Craiova din etapa a patra a play-off-ului SuperLigii României, scor 1-3.

”Nu traversăm o perioadă tocmai bună, s-a prelungit, din păcate, în această seară. Ne pare rău, am încercat, am luptat, am reușit să rezistăm până în minutul 80. Am primit golul doi și, încercând să egalăm, am primit și golul trei. Mergem înainte, aceeași placă, capul sus, nu avem ce să facem. Atât s-a putut. Pot să spun că am luptat, ne-a fost greu, e vina tuturor, nu a antrenorului, nu a lui Costache, că a luat roșu, noi suntem responsabili de rezultat.

Nu sunt persoana potrivită să comentez arbitrajul, dar dacă după zece minute dai două galbene pentru faulturi de joc… Al doilea a fost un pic întârziat, dar primul, fault de joc, în jumătatea lor, galben, în minutul 5. Dezechilibrezi un derby. Alții vor judeca dacă arbitrul a greșit sau nu.

Am început foarte bine la CFR, poate neșansa a făcut ca noi să nu luăm toate punctele. Am fost egalați acasă de Farul. Poate am fi meritat să avem șase puncte după primele două etape, dar asta a fost istoria, nu putem schimba nimic.

E important ca, la fiecare final de partidă, să avem puterea și să spunem că am dat tot ce am avut mai bun. Încercăm să scoatem maximum din partidele care au mai rămas.

Urmează cel mai important joc, contra celor de la FCSB, este un derby. Nu joacă Adi Mutu și staff-ul lui, noi intrăm pe teren, trebuie să respectăm ce ne transmite. Din păcate, nu facem acest lucru tot timpul și de aceea a apărut această perioadă negativă. Sunt momente pe care orice echipă le traversează. Trebuie să avem puterea să le depășim”, a spus Dragoș Grigore la finalul partidei.