Reacția lui Florin Gardoș la adresa suporterilor care critică naționala României: ”Suntem atât de răi, o nație de cocalari!”

Florin Gardoș, fostul fundaș al celor de la FCSB, a avut numai cuvinte dure la adresa microbiștilor nemulțumiți de echipa națională a României.

Mai mult decât atât, Gardoș a comparat reacțiile suporterilor la un rezultat slab la fotbal cu cel al unui eșec la rugby.

“E hate, e hate. În general când e vorba de echipa națională e hate. Nu știu de ce e hate. Eu am simțit asta când m-am accidentat și am pierdut Euro. Și am privit toată treaba asta ca spectator. M-am uitat la televizor. Și începuseră tot felul de glume, ziceau să o lăsăm pe avarii.

Și apropo de meciul cu Elveția, dacă nu știai rezultatul și ascultai reacțiile ziceai că s-a terminat 7-0 pentru ei. Poate ați mai auzit, reacții de genul mai bine nu ne calificăm pentru că ne facem de râs. Și mă uitam la Rugby, România la Campionatul Mondial a pierdut cu 82 la 8.

Cea mai mare înfrângere din istorie. Și atunci zici, nu a zis nimeni nimic de rugby. Pentru că nu are aceeași expunere, nu e la fel de urmărit precum fotbalul”, a susținut Gardoș, într-o intervenție la Fanatik.

“Ajungi pe stadion, eu primisem bilete la lojă dar m-am dus să-mi conduc prietenii la tribună. Am ajuns la sectorul 142, sunt foarte înguste scările. M-am uitat pe rândul din stânga era ocupat tot. Am zis ok nu e aici. Mă întorc spre stânga era o familie.

Patru persoane și două scaune libere. Îi zic domnului respectiv să nu se supere, dacă are locul respectiv și i-am arătat biletul. Era deranjat că i-am spus de bilet, mi-a zis să îl las în pace să se uite la meci. L-am rugat să se uite pe bilet îl avea printat, eu le aveam pe telefon.

În timpul acesta, cineva din spate a văzut și zice că am 142 care e în stânga. Când a auzit domnul acesta a zis să îl las să se uite la meci, să nu îl deranjez. Suntem atât de răi, de cocalari, am devenit așa o nație. De ce suntem așa de răi? Înainte nu eram așa de răi. Mai era și cu familia, ce exemplu a dat familiei”, a mai spus Gardoș.