Reacția lui Florin Pîrvu după egalul cu Oțelul Ploiești: ”Este un război, sunt foarte multe lupte”

Echipa Oţelul Galaţi a încheiat la egalitate vineri, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia Petrolul Ploieşti, în etapa a opta din Superligă. Gălăţenii au egalat de la 0-2 şi au şapte meciuri egale în cele opt etape scurse până acum din actuala ediţie de campionat.

Antrenorul ploieștenilor, Florin Pîrvu, a oferit mai multe declarații la finalul partidei.

El a părut dezamăgit de rezultatul meciului și a spus că jucătorii său trebuiau să fie mai atenți în apărare.

”A fost un meci foarte deschis. Știam că ne așteaptă un meci foarte greu cu o echipă organizată, care are tranziții pozitive foarte bune. Am început puțin mai slab jocul, dar am reușit să înscriem, să intrăm cu 1-0 la pauză.

Am reușit să marcăm și golul de 2-0. Din păcate, am făcut câteva greșeli de poziționare și au reușit ei să ne egaleze. A fost un meci deschis, cu ocazii de ambele părți. Din păcate, nu am reușit să câștigăm în seara asta și suntem dezamăgiți”, a spus antrenorul Petrolului, la flash-interviul de după partidă.

”Știam că ei vin foarte bine pe tranziții, a trebuit să avem prevenție. A venit primul gol și cred că acela a fost un moment psihologic. Nu am reușit să ne închidem mult mai bine.

La 2-0 pentru noi am avut o bară prin Gicu Grozav, acolo cred că se închidea jocul. Vreau să fim mult mai atenți în jocurile viitoare”, a continuat Pîrvu.

”Urmează 3 zile de pauză pentru băieți. Ne așteaptă un meci foarte greu la Cluj (n.r. cu CFR Cluj). Ne pregătim pentru a face un joc bun pentru a face punct sau puncte. Este un război, sunt foarte multe lupte, trebuie să fim atenți”, a conchis Pîrvu.

Petrolul este pe locul 4 în clasament, cu 13 puncte.