Reacția lui Florin Pîrvu, după egalul cu U Cluj: ”Avem și ceva absențe!”

Fomaţia Universitatea Cluj a terminat la egalitate, sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Petrolul Ploieşti, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii.

La finalul meciului, Florin Pîrvu, antrenorul Petrolului, a oferit mai multe declarații.

El susține că și-ar fi dorit să îl aibă în teren pe Omrani.

”Dacă la începutul jocului ne mulțumeam și cu un punct, acum după ce s-a întâmplat ne doream mai mult. Din păcate nu am reușit să înscriem, am avut una sau două situații mai clare. Trebuie să fim mult mai lucizi în fața porții.

Am început într-un modul de joc, după la pauză am schimbat. Mă bucur că am reușit să fim mai consistenți. Am controlat jocul în a doua repriză, dar ne-a lipsit golul. În momentul ăsta îți dorești să câștigi, dar ne uităm la ce se întâmplă în teren, avem și ceva absențe. Ne-am dori să îl avem pe Omrani în teren, ne lipsește în acest moment, ne lipsește mai multă forță ofensivă.

(n.r. despre restanțele salariale) Nu aș vrea să vorbesc despre acest lucru, întrebați conducerea clubului.

Un sezon foarte dificil, vedeți că între locurile de play-off și play-out diferența este foarte mică. Valorile sunt egale și echipele sunt de același nivel”, a declarat Florin Pîrvu.