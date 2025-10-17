Reacția lui Florin Talpan după decizia luată de UEFA în cazul Stelei: ”FCSB nu a fost și nu va fi vreodată Steaua”

UEFA a schimbat pe site-ul oficial denumirea câștigătoarei Cupei Campionilor Europeni din 1986. Trofeul apărea, până în prezent, în dreptul FCSB-ului.

Instanțele românești au hotărât, vineri, 17 octombrie, că CSA Steaua deține palmaresul clubului istoric până în 1998.

Florin Talpan, juristul ”Militarilor” a oferit o primă reacție după ce a aflat verdictul.

”Eu am notificat UEFA de nenumărate ori. FCSB nu a câștigat niciodată Cupa Campionilor Europeni. FCSB nu a fost și nu va fi vreodată Steaua. Este un club înființat în anul 2003. Eu am câștigat marca Steaua București, numele Steaua București și palmaresul echipei de fotbal Steaua București.

Dacă eu nu mă luptam, totul rămânea la Becali. Ministerul Apărării Naționale trebuie să îmi recunoască realizările notabile și să îmi acorde ceea ce merit de urgență. Nu mi-a fost ușor să mă lupt Becali și cu generalii corupți din Ministerul Apărării Naționale care de nenumărate ori mi-au pus numai piedici.

Dacă unii au ajuns generali fără să aibă realizările mele se impune ca de urgență conducerea Ministerului Apărării Naționale să mă avanseze la gradul de general și să îmi ofere funcția pe care o merit. Realizările mele sunt notabile

Marca Steaua, numele Steaua și palmaresul au rămas în patrimoniul Ministerului Apărării Naționale datorită muncii mele. Mi-a fost foarte greu să mă lupt cu generalul Zisu și cu alți generali și înalți demnitari din minister ani de zile.

Îmi doresc ca tot ce a aparținut clubului Steaua să revină la Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Nu voi lăsa lucrurile așa. Sper ca memoriul adresat Președintelui României și ministrului Apărării Naționale să scoată adevărul la iveală.

Eu am luptat pentru Statul Român și îmi doresc ca tot ce a fost al Clubului Sportiv al Armatei Steaua să revină la Clubul Sportiv al Armatei Steaua nu să ajungă în mâna unor grupuri de interese. Cu ani în urma s-a încercat mușamalizarea lor”, a declarat Florin Talpan, citat de Fanatik.