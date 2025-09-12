Reacția lui Gică Craioveanu, după oferta de 4.000.000€ din străinătate pentru Ștefan Baiaram

Conform digisport.ro, Universitatea Craiova a primit o ofertă de 4.000.000 de euro pentru Ștefan Baiaram (22 de ani), de la Istanbul Bașakșehir, grupare pe care oltenii au eliminat-o în play-off-ul Conference League, scor 5-2, la general.

După ce informația a fost lansată în spațiul public, Gică Craioveanu (57 de ani) a oferit o reacție în exclusivitate pentru digisport.ro, referitoare la un viitor transfer al extremei oltenilor, un produs al academiei echipei.

Mihai Rotaru, unul dintre acționarii Universității Craiova, vrea să primească în schimbul lui Baiaram 8-10 milioane de euro, sumă de transfer care i se pare corectă și lui Gică Craioveanu.

„Eu nu l-aș vinde pe Ștefan Baiaram. Dacă face un an bun, va costa dublu! Banii îi pot face lejer în Europa (n.r. suma de 4 milioane de euro, din bonusurile UEFA).

Eu mizez pe minimum 7 puncte. Baiaram are nivel de top 5 campionate din Europa. Trebuie doar să fie la fel de serios”, a declarat Gică Craioveanu, pentru digisport.ro.