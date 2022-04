Reacția lui Gică Craioveanu, în urma alegerilor de la CS Universitatea Craiova: „Nu era momentul să candidez”

Sorin Cârţu (66 de ani) a rămas în funcția de preşedinte al clubului CS Universitatea Craiova, după alegerile care au avut loc duminică.

Cârțu a fost ales președinte al clubului oltean pentru un mandat de 2 ani. La scrutin au luat parte 1.256 dintre cei 4.107 abonați pe care îi are clubul oltean. Cârțu a fost singurul candidat și a primit 1.232 de voturi, celelalte 24 fiind anulate.

Gică Craioveanu a mărturisit că nu a depus candidatura pentru postul de preşedinte în Bănie din respect pentru Sorin Cârţu.

”Sorin pentru mine a reprezentat enorm, mult pentru că m-a luat la Craiova, am câştigat titlul cu el, am câştigat Cupa României cu el şi îl respect enorm şi din cauza asta am crezut că nu e momentul să candidez”, a declarat Gică Craioveanu, potrivit orangesport.ro.

Gruparea olteană ocupă locul 3 Liga I, cu 42 de puncte.