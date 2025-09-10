Reacția lui Gică Popescu după ce fiul său, Nicolas Popescu, a semnat cu Steaua

CSA Steaua l-a transferat, miercuri, pe Nicolas Popescu, pentru sezonul 2025/2026.

Jucătorul a luat această decizie în contextul în care nu a evoluat nici măcat un minut în sezonul actual pentru constănțeni.

Președintele Farului a oferit o primă reacție după oficializarea mutării.

”Și-a alege singur drumul. Eu îi spun lucrul acesta de doi ani de zile. Mă bucur că a făcut acest pas, să se rupă de clubul unde tatăl său e președinte. Eu am mare încredere în el”, a spus ”Baciul”, la Fotbal Club.

”Sunt încântat să joc la Steaua, un nume uriaş în fotbalul românesc! Am venit să mă pregătesc, să joc şi să avem rezultate cât mai bune.

Abia aştept să debutez pentru noua echipă”, a declarat Nicolas Popescu, pentru pagina de Facebook a clubului din Ghencea.

400.000 de euro este cota de piață a lui Nicolas Popescu, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.