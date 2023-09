Reacția lui Gigi Becali după România-Kosovo 2-0: „Felicitări lui Edi, pentru că a ţinut cont de ce am spus eu!”

România a izbutit o victorie în finalul meciului contra celor de la Kosovo. „Tricolorii” s-au impus cu scorul de 2-0.

Gigi Becali a reacționat după reușita elevilor lui Edi Iordănescu. Iată ce a spus patronul FCSB-ului despre selecționerul naționalei.

„Felicitări lui Edi, pentru că a ţinut cont de ce am spus eu!”

„Nu e vorbacă am câştigat, ci că am dominat tot meciul. Mingea era la noi. Eu asta vreau la fotbal. Vreau să fie mingea la mine. Am spus de Răzvan Marin și Marius Marin. Și n-au mai jucat acum. Am zis de Sorescu, l-a scos şi l-a băgat pe Ianis. Nu poţi să îi compari. Îi mai trebuie puţină viteză, dar Ianis e cu 10 clase peste Sorescu.

A zis şi Edi că ascultă toate criticile şi se gândeşte. Bine că nu are mândrie. S-a smerit şi m-a ascultat. Felicitări lui Edi, pentru că a ţinut cont de ce am spus eu. Pentru smerenia lui l-a ajutat Dumnezeu.

Am demonstrat aseară că avem valoare cât de cât. Dacă va găsi formula ideală, putem să ne calificăm de pe primul loc. Putem să îi batem pe elveţieni. Noi am dominat Kosovo, care a făcut 2-2 cu Elveţia.

Nu vreau să supăr pe nimeni, spun ce gândesc. Noi îi datorăm puţin victoria lui Moruţan. El a intrat în dreapta, trebuie să ai jucători care să dribleze unu contra unu. I-a cam dezmembrat acolo. Lui îi datorăm victoria. Pentru un banner nu aveam cum să pierdem cu 0-3”, a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.