Reacția lui Hagi după egalul contra Chindiei! ”Colţescu mi-a zis că e penalty!”

Echipa Chindia Târgovişte a terminat la egalitate sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Farul Constanţa, ajungând la al şaptea meci consecutiv fără înfrângere. Sistemul VAR a avut din nou probleme tehnice.

Alexi Pitu a deschis scorul în minutul 60.

Chindia a egalat din penalty, după ce sistemul VAR a fost a analizat faza timp de 8 minute. Neguț a marcat în minutul 90.

La finalul meciului, Hagi a oferit mai multe declarații.

”Un meci frumos, ambele echipe au vrut să câştige, meci pe contre. Mulţumit şi cu acest punct. A venit acel mic detaliu, care a făcut diferenţa, noi nu am gestionat bine după 1-0. Probabil nici eu n-am fost inspirat, sunt alegeri, decizii, toate fac să iasă sau să nu iasă. Au jucat echipe în formă, Toni a adus… Echipa e mai verticală, caută spaţiile, caută golul. Le-am dat spaţii şi oricărei echipe în dai timp şi spaţiu te poate penaliza. Am recuperat mingi, dar nu am făcut ce trebuia.

Alexi Pitu e în formă foarte bună, e inspirat, poate juca şi mai bine şi mă bucur pentru el. Nu am văzut faza penalty-ului, nu am văzut, nu ştiu. Colţescu mi-a zis că e penalty, restul ce să zic, atât mi s-a zis”, a declarat managerul Farului Constanţa.