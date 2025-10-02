Reacția lui Hansi Flick după înfrângerea Barcelonei în duelul cu PSG: ”Am cedat prea mult”

FC Barcelona a cedat pe teren propriu în fața celor de la PSG, scor 1-2, în a doua rundă a fazei principale din Liga Campionilor.

Hansi Flick a analizat prestația elevilor săi și s-a declarat dezamăgit și rezultat înregistrat.

”În prima repriză am jucat mult mai bine decât în a doua. Am cedat prea mult pentru că eram obosiți. Adevărul este că PSG este o echipă excelentă, are jucători foarte tineri și foarte rapizi și a jucat un meci fantastic.

Nu am jucat la nivelul nostru maxim și împotriva unui adversar ca acesta, când era necesar. Au meritat victoria. Desigur că suntem dezamăgiți. Când aperi la 1-1, trebuie să joci mai inteligent la finalul meciului, iar acest lucru nu s-a întâmplat”, a spus Flick după meci, citat de Marca.