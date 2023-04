Reacția lui Hugo Lloris după umilința cu Newcastle: ”Este foarte jenant!”

Echipa engleză Newcastle United a învins duminică, pe teren propriu, formaţia londoneză Tottenham Hotspur, scor 6-1, într-un meci contând pentru etapa a 32-a din Premier League.

După meci, portarul londonezilor a oferit mai multe declarații.

”Este foarte jenant. Primul lucru pe care trebuie să îl fac este să îmi cer scuze suporterilor care au venit la stadion, dar şi celor care au urmărit meciul.

Este evident că astăzi nu am arătat deloc o imagine frumoasă. Nu am putut ţine pasul cu jucătorii de la Newcastle. Am fost depăşiţi în toate aspectele jocului. Am ratat complet prima repriză… A doua repriză a fost o altă poveste, dar ce s-a întâmplat este foarte dureros!”, a declarat Hugo Lloris.