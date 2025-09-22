Reacția lui Ianis Zicu, după egalul cu Dinamo

Farul Constanța a obținut un rezultat de egalitate, 1-1, în deplasarea de luni seară cu Dinamo București, meci contând pentru etapa a 10-a a Superligii.

La finalul meciului, Ianis Zicu a oferit mai multe declarații.

Antrenorul susține că rezultatul obținut de echipa lui a fost muncit.

„Este un egal muncit pentru că am schimbat starea de spirit în repriza a doua. Consider rezultatul echitabil. Fără lipsă de modestie, dacă aveam mai mult curaj, poate scoteam mai mult. Sunt fericit, nu e uşor să revenim de la 0-1 cu Dinamo. Nu pot să reproduc ceea ce le-am spus la pauză. Au fost agresivi şi au avut bucuria de a juca fotbal, asta am schimbat la pauză.

A doua repriză am făcut asta şi s-a văzut, în prima nu. Facem zonă la fazele fixe, Işfan nu a atacat spaţiul şi a marcat Milanov. Bucuria este că în repriza a doua au jucat mult mai bine. Te simţi fotbalist, chiar dacă eşti antrenor, îţi aduci aminte de vremea când eram fotbalist. Am fost inspirat, noi luăm decizii la fiecare meci. Ce mă interesează e ca jucătorii care intră de pe bancă e să fie motivaţi.

Toţi suntem aici la bine şi la rău. Deocamdată suntem în spate. Avem o partidă foarte grea cu Slobozia, o partidă de 6 puncte. Apoi avem două deplasări grele, cu Rapid şi CFR. N-am simţit niciodată să mă retrag niciodată de la echipa naţională. (n.r. despre retragerea lui Mitriţă de la naţională). Consider că nu trebuie să te retragi din echipa naţională. Frustrările şi nemulţumirile fac parte din viaţa noastră”, a declarat Ianis Zicu, la finalul partidei cu Dinamo.