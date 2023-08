Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul lui Sepsi din Conference League: ”Neașteptat!”

Echipa Sepsi OSK a încheiat la egalitate joi, pe teren propriu, scor 1-1, meciul cu echipa kazahă Aktobe, în prima manşă a turului al treilea preliminar din Conference League.

Sepsi a controlat prima repriză și chiar a fost aproape să marcheze.

Totuși, echipa lui Liviu Ciobotariu a primit gol în minutul 65, după ce Santana a trimis mingea în poartă.

Covăsnenii au egalat în minutul 89, prin Varga.

Returul va avea loc joi, 17 august.

La finalul meciului, Ilie Dumitrescu a oferit mai multe declarații.

”Sepsi a întâlnit un adversar incomod. O echipă agresivă, care a încercat să pună probleme când a intrat în posesie. O replică foarte bună dată de Aktobe, neașteptat! Am suferit puțin. Pe final, am forțat cu trei atacanți – Rondon, Varga și Safranko, iar echipa a egalat. S-a renunțat la un îchizător, la Păun, am început să punem presiune și am egalat.

Păcat că primim gol pe fază fixă. Apropo de apărarea asta în zonă, să nu pui nicio pereche de marcaj… între Bălașa și Ninaj, de acolo a marcat Santana un gol cu capul. Cred că și Niczuly putea să facă mai mult la faza aia”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digisport.