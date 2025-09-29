Reacția lui Ioan Ovidiu Sabău după Universitatea Cluj – CFR Cluj: ”Nu am avut curaj”

Universitatea Cluj a remizat contra celor de la CFR Cluj, scor 2-2, în etapa a 11-a din Superliga.

Ioan Ovidiu Sabău a oferit o primă reacție la finalul partidei și a afirmat că rezultatul a fost unul ”echitabil”, dar avea mai multe așteptări de la jucătorii săi.

”Am vrut să le facem o bucurie fanilor noștri, am vrut să câștigăm. Cred că și jucătorii și-au dorit, acest lucru vreau să-l scot în evidență. Vreau să le apreciez efortul. Am reacționat foarte bine, am ținut de minge, atacanții au pierdut foarte puține mingi. Au fost și câteva decizii greșite, am avut faze fixe și nu am stat bine, nu am recuperat.

În a doua repriză trebuia să ținem același ritm, să urcăm mai mult cu fundașii laterali, dar nu am mai avut curajul de a juca. Eram acolo lângă ei, dar nu am avut acel pressing. Un rezultat echitabil, dar mi-aș fi dorit mult mai mult.

Știu ce probleme avem, le cunosc și vreau să le rezolv. Trebuie să fim mai eficienți în careu și în preajma lui. Lucrăm și sper ca în scurt timp să câștigăm și să nu mai existe această presiune. Avem nevoie de rezultate ca să ne liniștim.

E un punct important, am întâlnit un adversar care se luptă la titlu. Am văzut ce bancă are CFR, e o echipă care se luptă la titlu. După FCSB, Dinamo are cei mai valoroși jucători. Și Craiova are jucători buni, e o luptă”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.