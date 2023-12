Reacția lui Ioan Ovidiu Sabău după victori cu Dinamo: ”Nu a fost foarte periculoasă!”

Universitatea Cluj a învins, luni seară, în deplasare, scor 1-0, pe Dinamo Bucureşti, în etapa a 19-a din Superligă.

La finalul meciului, Neluțu Sabău a oferit mai multe declarații.

El și-a lăudat jucătorii lui după un nou succes.

”Ne-am retras, nu am mai avut curaj să ținem de minge și am fost dominați. Nu a fost un meci reușit, dar e un rezultat prin care am arătat că știm să suferim. E un rezultat care arată că nu ne-am refăcut.

Dinamo nu a fost foarte periculoasă, nu și-a creat ocazii clare, dar a dominat jocul, a venit peste noi. Prin determinare, atitudine, dorință de a rămâne acolo, am arătat maturitate și că echipa are valoare, are jucători care se pot descurca și în astfel de condiții în care nu funcționează nimic, în afară de acel gol.

Până acum, am jucat bine, am avut calitate, am arătat foarte bine fizic, cu jucători care au valoare, experiență, foarte responsabili, dornici să facă performanță. Dacă vom continua la fel, învățăm și din acest joc, săptămâna asta să ne pregătim bine, i-am văzut și pe ei foarte afectați, pentru mine e un lucru foarte bun.

Nistor avea nevoie de un gol. Ne-am dorit mult să câștigăm, să rămânem acolo sus. Această echipă cred că va reveni, au jucători. Sigur, lipsește ceva, dar ca joc se descurcă bine. Lipsesc rezultatele și lipsa încrederii”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău la finalul meciului.