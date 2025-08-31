Reacția lui James Milner după ce a înscris contra lui Manchester City: ”Am primit ajutor din partea lui Diogo Jota”

Brighton a învins Manchester City, scor 2-1, în etapa a treia din Premier League.

James Milner a reușit să marcheze un gol din penalty în minutul 67 al partidei, la vârsta de aproape 40 de ani. Jucătorul a sărbătorit reușita imitând celebrarea lui Diogo Jota.

De asemenea, Milner a preluat tricoul cu numărul 20 la Brighton în această vară în semn de omagiu pentru fostul său coleg de la Liverpool.

„Credeam că sezonul trecut a fost ultimul din cariera mea, având în vedere probleme medicale. Mă bucur acum că am reușit acum să marchez și să câștigăm.

În primele două meciuri din acest sezon nu cred că am obținut rezultatele pe care le-am fi meritat. Victoria este rezultatul muncii tuturor celor din echipă. Cele patru schimbări făcute simultan de antrenorul nostru s-au dovedit excelente.

Ce s-a întâmplat cu Diogo Jota a fost groaznic. A fost un om excepțional și un coleg grozav.

În ultimele șase sezoane din Premier League nu am mai înscris, însă acum am luat numărul lui Diogo Jota și se pare că am primit ajutor din partea acestui om grozav”, a spus James Milner, potrivit BBC.