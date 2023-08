Reacția lui Kyle Walker după ce City a câștigat Supercupa Europei: ”Am profitat de norocul nostru!”

Manchester City, deţinătoarea trofeului Ligii Campionilor, a câştigat, miercuri seară, pentru prima dată Supercupa Europei, învingând în finală FC Sevilla, scor 5-4 la lovituri de departajare.

După meci, fundașul Walker a oferit mai multe declarații.

„Băieţii au avut o prestaţie bună. Trebuie să fim mai eficienţi, dar ne-am făcut treaba. Dacă a jucat cineva cu mine, ştie că nu-mi place să execut penaltiuri pentru că nu-mi place să dezamăgesc oamenii dacă ratez.

Pep m-a pus la al cincilea. Din fericire, am marcat şi a fost penaltiul care a adus victoria. Echipele bune valorifică greşelile oamenilor. Am profitat de norocul nostru şi am ajuns acolo. Au fost condiţii grele, toată lumea a transpirat, se vede că e foarte cald. Am plecat cu această cupă. Să o câştigăm şi să o punem în vitrina cu trofee la City este un sentiment bun”, a spus Walker la TNT Sports.