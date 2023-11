Reacţia lui Kylian Mbappe, după Milan – PSG 2-1: „Suntem dezamăgiţi! Nu am nicio explicaţie!”

„Este o a doua înfrângere în deplasare, nu este niciodată ușor să pierzi, suntem dezamăgiți. A ratat multe lucruri. Vom încerca să reacționăm acasă împotriva lui Newcastle. Nu stiu (n.r. – dacă are o explicare). Suntem dezamăgiți. Nu ştiu ce s-a întâmplat în această seară. Am încercat să înscriem acest al doilea gol. Au marcat înaintea noastră și apoi am încercat să reacționăm, dar era prea târziu. Mergem acasă cu această înfrângere„, a spus Kylian Mbappe.

Real Madrid a venit cu un anunţ oficial despre Kylian Mbappe. Gruparea de pe Santiago Bernabeu a ţinut să vină cu precizări după ce au apărut informaţii în presa din Spania despre presupuse negocieri cu starul lui PSG. Şefii Realului au ţinut să nege că se poartă discuţii cu atacantul de 24 de ani, care are o cotă de piaţă de 180 de milioane de euro.

”Având în vedere informațiile recent emise și publicate de diferite instituții de presă, în care se speculează despre presupuse negocieri între jucătorul Kylian Mbappe și clubul nostru, Real Madrid dorește să specifice că această informație este complet falsă și că nu au avut loc astfel de negocieri cu jucătorul lui PSG”, se arată în comunicatul oficial al lui Real Madrid.