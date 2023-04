Reacția lui Laszlo Balint după despărțirea de UTA Arad: „Personal, rămân cu acest regret!”

UTA Arad și-a schimbat tehnicianul. Arădenii l-au demis pe Laszlo Balint și l-au instalat pe Mircea Rednic.

Reacția lui Balint nu a întârziat să apară. Iată ce a transmis antrenorul român în mediul online.

„Fotbalul este imprevizibil!”

„Nu m-am gândit că o să ajung din nou într-un astfel de moment… În noiembrie, la revenire, eram plin de speranţe că vom reuşi să facem un sezon bun, iar la final să avem fruntea sus, mulţumiţi de munca noastră. Am preluat echipa de pe loc direct retrogradabil şi ştiam că parcursul va fi foarte greu, plin de provocări. Nu am dezarmat nicio clipă, am fost mereu convins, la fel cum sunt şi acum, că UTA se va salva şi se va califica în finala Cupei României. Ştiu, aveam cu toţii aşteptări mai mari, ştiu că au fost momente în care i-am dezamăgit pe suporterii utişti, le prezint scuze pentru acele momente… Însă fotbalul este imprevizibil, şi lucrurile nu se desfăşoară mereu după cum ne propunem, indiferent cât de mult ne dorim”, a transmis Laszlo Balint, pe contul personal de Instagram.

„Personal, rămân cu acest regret!”

„Sunt împăcat cu mine, pentru că am făcut absolut tot ce a depins de mine şi de stafful meu ca să avem rezultatele pe care le aşteptau, în primul rând, suporterii. E un moment greu, e adevărat, însă echipa are şanse reale de menţinere în prima ligă şi şanse pentru câştigarea unei cupe, după mai mult de jumătate de secol! Mulţumesc tuturor celor cu care am colaborat în această perioadă.

Mulţumesc jucătorilor, ştiu că au dat şi vor da totul pentru atingerea celor doua obiective. Personal, rămân cu dezamăgirea că nu am putut să ajut clubul să atingă un alt nivel, dar şi cu satisfacţia de a fi dus echipa atât de aproape de un trofeu. Sunt sigur că UTA va fi în Superligă şi sezonul următor”, a spus Balint, conform celor de la Agerpres.