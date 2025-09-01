Reacția lui Laszlo Balint după duelul Csikszereda – Oțelul: ”Mă așteptam la mai mult de la echipa mea”

FC Csikszereda a remizat, scor 1-1, cu Oțelul, în etapa a 8-a a SuperLigii.

La finalul partidei, Laszlo Balint, antrenorul echipei Oţelul Galaţi, a analizat prestația jucătorilor.

”Csikszereda o echipă care îşi propune să dea goluri, îi urez mult succes lui Robert Ilieş. Dar e important ce facem noi, suntem 2 săptămâni de pauză încercăm să rezolvăm câteva probleme. Nu m-a surprins adversarul, ştiam ce ne aşteaptă, că joacă cu 2 atacanţi.

Eram convins că astfel abordează şi meciul de azi. Mă aşteptam la mai mult de la echipa mea, mai multă personalitate, curaj, e nevoie de timp. Avem nevoie de mai multe victorii legate şi să învâtăm din aceste experienţe”, a declarat Balint.