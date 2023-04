Reacția lui Laszlo Balint după înfrângerea din meciul contra Chindiei Târgoviște: ”Am încercat toate variantele ofensive”

Formaţia Chindia Târgovişte a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa UTA Arad, în etapa a cincea din play-out-ul Superligii.

Antrenorul echipei UTA Arad, Laszlo Balint, a oferit mai multe declarații la finalul partidei.

Deși nu poate explica erorile jucătorilor săi, tehnicianul și le asumă. De asemenea, la finalul meciului, Balint a mers la vestiare și le-a adresat o întrebare importantă fotbaliștilor.

„Au avut şut pe poartă, o lovitură liberă şi iei astfel de gol. S-a întâmplat consecutiv, după ce a fost la fel cu Botoşani. A fost echilibrat, dar prima lovitură liberă a însemnat deschiderea scorului.

E greu pentru mine de explicat greşelile astea. Ăştia suntem. A doua repriză a început foarte bine, am pus presiune, am avut ocazii, am egalat şi chiar speram. Şi apoi a intervenit acea minge pierdută, când sistemul de prevenţie a fost groaznic.

Şi după aceea a fost greu. Apoi am încercat toate variantele ofensive, dar Chindia e o echipă care ştie foarte bine să ţină de rezultat, mai ales că presiunea era foarte mare„, a spus Laszlo Balint.

„Când am revenit, în noiembrie, echipa era pe loc direct retrogradabil şi am spus şi atunci că şi barajul e o soluţie. A fost o discuţie, nu o şedinţă, am discutat cu băieţii, e dificil şi pentru ei momentul. Chiar i-am întrebat şi, cu excepţia lui Benga, nimeni nu a mai jucat într-un baraj de menţinere.

Trebuie să fim pregătiţi pentru barajul cu o echipă de liga a doua, dar va fi foarte dificil. Eu nu sunt aici ca să cedez. Dacă o să terminăm sezonul cu menţinere în Liga 1, eu mi-am atins obiectivul, asta am promis.

Acum avem şanse, chiar dacă aceste şanse se traduc prin câştigarea unui baraj, dar eu am încredere că putem termina acest sezon cu un loc pentru Liga 1. După aceea, lucrurile nu mai sunt la decizia mea”, a precizat Balint.