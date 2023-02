Reacția lui Lautaro Martinez după eșecul lui Inter cu Bologna: ”Nu ajungem nicăieri dacă jucăm așa”

Inter a pierdut meciul din deplasare cu Bologna, scor 0-1, din etapa a 24-a din Serie A, iar atacantul lui Inter, Lautaro Martinez, a oferit mai multe declarații la finalul partidei.

Fotbalistul a afirmat că trebuie să se ridice de la pământ și să fie motivați.

De asemenea, Martinez a subliniat că lucrurile nu pot continua în acest mod.

„Ar fi greșit să vorbesc prea mult la cald, dar senzația pe care o am acum este că nu ajungem nicăieri dacă jucăm așa. Trebuie să fim mai consistenți, a, jucat un meci în Champions League, am ajuns aici entuziasmați și apoi am jucat așa.

Trebuie să ridicăm capetele și să mergem înainte, pentru că nu ajungem nicăieri așa. Snt aici să cer scuze tuturor fanilor lui Inter care ne susțin. Vreau să fiu clar atât la microfon, cât și în vestiar, cu colegii mei, eu sunt mereu aceeași persoană, așa că, dacă simt nevoia să spun ceva, o spun. (…)

Ne aflăm la 18 puncte de Napoli, așa că ceva sigur nu merge”, a spus Lautaro Martinez, citat de jurnalistul Gianluca Di Marzio.