Reacția lui Lautaro Martinez după victoria lui Inter din debutul lui Cristi Chivu în Serie A: ”Asta este mentalitatea”

Inter Milano, a învins-o pe Torino, scor 5-0, într-un meci din cadrul primei etape a noului sezon din Serie A.

Căpitanul Lautaro Martinez a înscris un gol în minutul 62 al partidei și a declarat că este fericit în urma victoriei.

În plus, Martinez a subliniat că victoria este rezultatul mentalității insuflate de antrenorul român Cristi Chivu.

”Sentimentul este fantastic. După Campionatul Mondial al Cluburilor, am vorbit mult între noi, antrenorul ne oferă un mare sprijin și ne împinge să muncim din greu. Am văzut o echipă care a vrut imediat să recupereze mingea după ce a pierdut-o.

Aceasta este mentalitatea cu care am început sub noul antrenor, suntem mulțumiți de acest debut. Toți, chiar și cei care au intrat de pe bancă, au fost motivați. La începutul sezonului, energia este reînnoită, iar astăzi am arătat o mare dorință de a o lua de la capăt. Suntem Inter și trebuie să rămânem mereu în top.

Golul? Toate golurile sunt cu siguranță importante, important este ca mingea să intre, pentru că sunt momente când pur și simplu nu vrea să intre. Sunt foarte mulțumit de abordarea noastră, de mentalitatea noastră.

Mai avem de îmbunătățit din punct de vedere calitativ, dar sunt mulțumit de ceea ce am arătat astăzi. Rezultatul confirmă prestația, determinarea și mentalitatea corectă pe care am arătat-o în acest început de sezon”, a declarat Lautaro Martinez potrivit Tuttomercato.