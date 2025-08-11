Reacția lui Leo Grozavu după victoria din duelul cu FC Argeș: ”Inspirația a făcut diferența”

FC Botoșani s-a impus, luni, cu 3-1 în fața celor de la FC Argeș, în etapa cu numărul 5 din SuperLiga.

Leo Grozavu a oferit o primă reacție la sfârșitul partidei și s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi.

De asemenea, și-a felicitat jucătorii pentru victoria înregistrată și pentru punctele acumulate.

”Vreau să-mi felicit băieții. Au făcut o partidă bună, de luptă în multe momente. Am întâlnit o echipă bună, disciplinată, cu un antrenor care știe să scoată totul. Inspirația a făcut diferența, așa e la fotbal.

Nu a fost o cădere în repriza a doua, dar există spiritul de conservare. Le-am spus că 2-0 e scor periculos. Am luat un gol de unde nu se anunța nimic. Puteam să avem minute dificile după aceea, dar am făcut repede 3-1, iar lucrurile s-au calmat.

Sunt mulțumit că avem a doua cea mai bună defensivă din campionat, locul din clasament contează mai puțin acum. Este foarte important să facem puncte, pentru că la final contează.

Dacă intri într-o zodie a ghinionului, poți să revii cu picioarele pe pământ foarte ușor. Nu există meci dinainte câștigat, cum nu există meci dinainte pierdut”, a spus Grozavu.