Reacția lui Liviu Ciobotariu după înfrânegerea cu U Cluj: ”Am fost foarte supărat la pauză!”

Formaţia Universitatea Cluj a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa FC Voluntari, într-un meci din etapa a 22-a a Superligii, prima din acest an.

La finalul meciului, Liviu Ciobotariu a oferit mai multe declarații.

”Nu am avut luciditate, posesie. Când am rămas în zece jucători. am început să jucăm mai bine, am început să pasăm, am reușit chiar să egalăm. Este greu de digerat când pierdem în minutul 89. Sunt supărat pentru că puteam mult mai mult. Am început de la 1-0, adversarul și-a creat ocazii de a marca. Este primul meci, dar am încredere că vom redresa corabia.

Trebuie să recunosc că am fost foarte supărat la pauză. Nu era un joc decisiv, era un joc în care trebuia să arătăm mult mai bine. Lucrurile nu au stat așa cum mi-am dorit, am fost foarte nervos și le-am transmis că trebuie să jucăm altceva.

În niciun caz nu am considerat că U Cluj este o echipă slabă. Știam că au schimbat antrenorul, știam că în stagiul de pregătire au făcut niște jocuri foarte bune. Lipsă de concentrare, din punctul meu de vedere, nu a fost neapărat teamă, cred că am început lejer”, a mărturisit Liviu Ciobotariu la finalul meciului.