Reacția lui Liviu Ciobotariu după victoria categorică a lui Sepsi în fața lui ȚSKA Sofia: „Am un sentiment de mare bucurie. Este o seară minunată!”

Sepsi OSK a făcut show la returul cu ȚSKA Sofia. Covăsnenii s-au impus cu 4-0 acasă, în retur, și s-au calificat în runda următoare din Conference League cu 6-0 la general.

Liviu Ciobotariu a oferit o primă reacție după calificarea răsunătoare. Iată ce a spus tehnicianul lui Sepsi.

„Am un sentiment de mare bucurie. Este o seară minunată!”

„Am un sentiment de mare bucurie. Este o seară minunată! Am terminat o dublă fără să luăm niciun gol și am dat șase. Un joc foarte bun în ambele meciuri. Sunt foarte bucuros pentru această calificare, dar în special pentru jocul prestat.

Îmi felicit jucătorii. N-am avut deloc un joc ușor, chiar dacă după scor pare unul lejer. Am crezut în calificare după primul joc de la Sofia. Știam că n-o să fie ușor acasă, dar am crezut. Echipa s-a montat foarte bine, jucătorii extrem de motivați.

Ne-am dorit această calificare și ne-am făcut fericiți cei 8.000 de suporteri prezenți la stadion. O atmosferă fantastică, ne-au împins de la spate.

Înseamnă o mare bucurie să nu primești gol. Șase meciuri! Mare moral le dă jucătorilor și sunt foarte mulțumit. De la portar la jucători, toată lumea face faza defensivă și asta mă mulțumește. Avem un lot foarte bun, echilibrat valoric. Sunt mulțumit de toată lumea”, a spus Liviu Ciobotariu, după victoria cu ȚSKA Sofia.

Sepsi va juca în turul 3 preliminar împotriva lui FC Aktobe.