Reacția lui Liviu Ciobotariu după victoria cu FC Argeș: ”Nu este permis. O să discut asta cu ei”

Liviu Ciobotariu a oferit mai multe declarații lupă victoria echipei FC Voluntari în meciul cu FC Argeș.

Antrenorul ilfovenilor s-a declarat nemulțumit de faptul că jucătorii săi au ratat de mai multe ori, lucru pe care îl consideră nepermis la acest nivel.

”Am avut 4-5 situaţii unu la unu cu portarul, plus că am ratat şi un penalty. Dacă FC Argeş marca pe final de joc, puteam avea probleme. Ne bucucrăm pentru cele trei puncte.

Am ratat cu o lejeritate, care nu este permisă pentru nivelul ăsta. O să discut asta cu ei. Avem şase meciuri în care suntem neînvinşi. De fiecare dată când am revenit după întreruperile cauzate de jocurile naţionalei, am câştigat şi am arătat foarte bine.

Am gestionat bine antrenamentele fizice, problemele tactice şi mă bucur că a ieşit aşa”, a declarat Liviu Ciobotariu la finalul partidei.