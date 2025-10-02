Reacția lui Luis Enrique după victoria din duelul contra Barcelonei: ”Am jucat foarte bine”

PSG a învins FC Barcelona, miercuri, scor 1-2, în a doua rundă a fazei principale din Liga Campionilor.

Luis Enrique, antrenorul parizienilor, a oferit o primă reacție la finalul partidei și s-a declarat mulțumit de victoria elevilor săi.

”Am jucat foarte bine. Începutul a fost dificil. Catalanii au avut posesia mingii. Primele 20 de minute au fost grele, am făcut greşeli. Dar după ce am marcat, am câştigat încredere şi am egalat înainte de pauză.

Am fost superiori în repriza a doua, am meritat, ne-am creat ocazii, ne-am îmbunătăţit performanţa. Sunt foarte mulţumit pentru că, indiferent de jucători, indiferent de probleme, suntem aici, la fel ca suporterii. Este o victorie importantă pentru că este întotdeauna foarte greu să joci împotriva Barcelonei”, a declarat Luis Enrique.