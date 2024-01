Reacția lui Marin Dună după Oțelul Galați – FC Voluntari: ”Am fost peste ei”

Echipa Oţelul Galaţi a încheiat la egalitate luni, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia FC Voluntari, într-un meci contând pentru etapa a 22-a din Superligă.

Marin Dună a oferit o primă reacție la sfârșitul partidei. Tehnicianul ilfovenilor a dezvăluit că avea așteptări mai mari de la jucătorii săi, care au dat dovată de lipsă de concentrare.

”Suntem dezamăgiți că nu am putut să câștigăm. În prima repriză au fost mai agresivi, dar a doua a fost a noastră. Chiar și fizic am fost peste ei. Ăsta e fotbalul. E bun și un punct, rămânem acolo. Mergem la Cluj să încercăm să luăm puncte. Nu am fost cum trebuia. Au fost greșeli personale. Am luat gol din corner, ușor, după părerea mea.

Am revenit după pauză și chiar am fost peste ei. Nu am mai stat să văd faza penalty-ului. Pe undeva a fost echitabil, chiar și la penalty-uri nedate. Sperăm să luăm puncte la Cluj pentru că se poate orice. Putem să luăm puncte peste tot, ăsta e nivelul. Ne bazăm pe noi pentru că am făcut meciuri bune în deplasare.”, a declarat Marin Dună, la finalul meciului.

Oţelul este pe locul 10, cu 27 de puncte, în timp ce FC Voluntari se află pe poziţia a 12-a, cu 25 de puncte.