Reacția lui Marius Măldărășanu, după egalul cu Petrolul

FC Hermannstadt a terminat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-1, contra Petrolului Ploieşti, într-un meci din etapa a şasea a Superligii.

Ploieştenii au deschis tabela la începutul reprizei secunde prin Gicu Grozav, când Doumtsios a fost faultat în careul sibienilor de către portarul Căbuz, iar centralul Marian Barbu a acordat penalty.

Sibienii au ratat în minutul 78, dar au reușit să egaleze în minutul 82, prin Buș.

Petrolul Ploiești ocupă locul 9 în clasament, cu 6 puncte acumulate, în timp ce Hermannstadt este pe a 13-a poziție, cu 4 puncte din patru meciuri egale.

La finalul meciului, Marius Măldărășanu a oferit mai multe declarații.

”A fost un joc echilibrat, poate nu e rezultatul corect. Un control mai bun al nostru, ca și joc.

Știm foarte bine, am și declarat-o, cei de la Petrolul au o echipă foarte reactivă.

Mă bucur că reacția după gol a fost corectă. Am pus presiune, golul nostru meritat, multe cornere, am schimbat sistemul. Am terminat jocul în terenul lor, am arătat că vrem să câștigăm acest joc.

Este doar un punct, însă decât o înfrângere… vor veni și victoriile. Important e să nu pierdem”, a spus Măldărășanu, la flash interviu.