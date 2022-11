Reacția lui Marius Măldărășanu după eșecul fața celor de Chindia Târgoviște: ”Nu înseamnă cu acum suntem resemnați!”

Echipa Chindia Târgovişte a învins duminică, în deplasare, echipa FC Hermannstadt, scor 1-0, într-un meci al etapei a 17-a din Superligă.

Unicul gol al meciului a fost marcat de celea în minutul 51.

Echipa lui Toni Petrea se află pe locul 11 în clasament.

La finalul meciului, Marius Măldărășanu a oferit mai multe declarații.

”O înfrângere care, din punctul meu de vedere, este cea mai dureroasă. Spun asta pentru că în prima repriză am intrat foarte moi. Nu am învățat nimic din prima repriză cu Mioveni. Nu ne-au lăsat să jucăm, să construim. Ieșeam cu minge în lateral și veneau cu pressing adversar.

Neavând o dinamică bună a făcut ca mingea să stea mult în jumatea noastră. Chiar și așa am avut o șansă foarte mare, prin Oroian.În repriza a doua, am ieșit mult mai bine de la cabine, mult mai agresivi. I-am făcut să joace cu minge lungă. După ce am primit gol a trebuit să alergăm după egalare. Puteau să facă și ei 2-0, dar și noi 1-1. Este o înfrângere grea.

Am mai spus-o: contează mereu aportul publicului. Din păcate, la Mediaș, în multe meciuri n-am avut o asistență numeroasă, dar cei care au fost și azi au încercat să împingă băieții de la spate și le mulțumim.

Dacă până acum aveam obiectiv trei puncte la fiecare meci, poate am părut o echipă mică. Poate ar trebuit să câștigăm cel puțin un punct la fiecare meci. Avem limitele noastre. Mi-aș fi dorit mai mult, dar nu înseamnă cu acum suntem resemnați. Mai sunt multe meciuri și multe puncte.

Repet, mergem înainte. Avem un meci de Cupă. Unii jucători au fost obosiți. Vedem la Baia Mare, o deplasare destul de lungă, apoi o deplasare la Botoșani. Avem lotul pe care îl avem și trebuie ca fiecare jucător să fie pregătit, să dea totul pentru echipă”, a declarat Marius Măldărășanu, la finalul partidei cu Chindia.